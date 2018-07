Frankfurt/Main (SID) - Marco Russ hat sein Lachen wiedergefunden. Im Trainingslager des Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt in Abu Dhabi stand der 31-Jährige wieder auf dem Platz, er absolvierte die Trainingseinheiten der Hessen in seinem eigenen Tempo und arbeitete an seinem Traum: Comeback in der Rückrunde, gut ein Jahr nach der niederschmetternden Diagnose.

Im vergangenen Mai war Russ an Hodenkrebs erkrankt, zufällig festgestellt anhand einer Dopingprobe. Der Eintracht-Kapitän musste deshalb zweimal eine Chemotherapie über sich ergehen lassen, ehe Mitte Oktober die ersehnte Nachricht kam: Der Krebs ist besiegt. Russ, dessen Vertrag am Main vorzeitig bis 2019 verlängert worden war, gilt als vollständig geheilt.

"Mein Wunsch ist es, in der Rückrunde wieder zu spielen und das Level zu erreichen, um dem Team helfen zu können", sagte der Defensivspezialist kurz vor Weihnachten. Im Januar genoss er "das harte Training" in der Vorbereitung auf die Rückrunde, er merkte aber auch: "Ich bin noch lange nicht auf dem Level der Mannschaft." Einen genauen Zeitplan für das Comeback auf dem Platz gibt es deshalb nicht. Der Klub gibt ihm alle Zeit der Welt.