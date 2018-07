Washington (AFP) Die USA haben bei einem Luftangriff in Syrien mehr als hundert Kämpfer des Terrornetzwerks Al-Kaida getötet. Wie das Pentagon am Freitag mitteilte, wurde am Vortag ein Ausbildungslager des Netzwerks in der Provinz Idlib im Nordwesten des Landes getroffen. Einem Sprecher zufolge wurden in dem Camp seit 2013 Kämpfer ausgebildet.

