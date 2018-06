Vatikanstadt (AFP) Papst Franziskus hat Donald Trump zum Amtsantritt gratuliert und den neuen US-Präsidenten zugleich aufgefordert, sich auch um die Armen zu kümmern. Franziskus erklärte am Freitag in einer Botschaft an Trump, er bete dafür, dass dieser sein Amt mit "Weisheit und Stärke" ausführen werde. In einer Zeit "schlimmer humanitärer Krisen" hoffe er zugleich, dass Trumps Entscheidungen "von den spirituellen und ethischen Werten" geleitet würden, die die US-Geschichte geformt hätten.

