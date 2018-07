Jerusalem (AFP) Die israelische Regierung hat in einem Bericht die weltweite Zunahme antisemitischer Übergriffe angeprangert und dabei ausdrücklich auf Deutschland verwiesen. "Wir haben einen Anstieg der Zahl der antisemitischen Zwischenfälle in der Welt festgestellt, die von antisemitischen Beleidigungen, insbesondere in den sozialen Netzwerken, bis hin zu tätlichen Angriffen reichen", hieß es am Sonntag in dem Jahresbericht des israelischen Diaspora-Ministeriums.

