Madrid (AFP) Papst Franziskus hat angesichts der Krisenzeiten in Europa vor Populismus und Abschottung gewarnt. Das katholische Kirchenoberhaupt sagte einer Reihe von Zeitungen, darunter der spanischen "El País" und der "Welt am Sonntag", natürlich gebe es in Krisenzeiten "Ängste und Sorgen". Dann suchten die Menschen "Heilsbringer, die uns unsere Identität wiedergeben". Er selbst denke dabei aber an das Jahr 1933 in Deutschland.

