Paris (dpa) - Deutschlands Handballer sind bei der WM in Frankreich als Gruppensieger ganz souverän ins Achtelfinale eingezogen. In der Runde der besten 16 treffen sie nun heute in Paris auf Katar. Der Europameister geht mit großer Zuversicht in das Duell mit dem WM-Zweiten von 2015. Bundestrainer Dagur Sigurdsson hofft auf eine erfolgreiche Revanche für die Viertelfinalniederlage vor zwei Jahren.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.