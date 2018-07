Melbourne (SID) - Die australischen Medien haben Alexander Zverev nach dessen starker Leistung bei der Fünfsatz-Niederlage gegen Superstar Rafael Nadal in der dritten Runde der Australian Open in Melbourne in den höchsten Tönen gelobt.

Die Tageszeitung Sunday Age schwärmte von den "katapultartigen Schlägen" des 19-jährigen Zverev, "der in Sachen Koordination und Qualität etwas Besonderes ist." Die Herald Sun staunte über das "faszinierende Power-Tennis" des 1,98 Meter großen Hamburgers und schrieb: "Er steht an der Spitze der nächsten Generation."

Der an Position 24 gesetzte Zverev hatte am Samstag beim 6:4, 3:6, 7:6 (7:5), 3:6, 2:6 in 4:06 Stunden gegen French-Open-Rekordsieger Nadal (Spanien/Nr. 9) eine bärenstarke Leistung gezeigt. Nach der Niederlage vor 15.000 Zuschauerm in der ausverkauften Rod-Laver-Arena muss Zverev weiter auf den ersten Achtelfinal-Einzug bei einem Grand-Slam-Turnier warten.