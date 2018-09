Melbourne (SID) - Anastasia Pawljuschenkowa ist zum ersten Mal in ihrer Karriere ins Viertelfinale der Australian Open eingezogen. Die Weltranglisten-27. besiegte in einem russischen Duell im Melbourne Park die zweimalige Grand-Slam-Siegerin Swetlana Kusnezowa (Nr. 8) in 68 Minuten glatt mit 6:3, 6:3.

In der Runde der letzten acht trifft die vom ehemaligen Petkovic-Trainer Simon Goffin gecoachte Pawljuschenkowa am Dienstag entweder auf Venus Williams (USA/Nr. 13) oder Qualifikantin Mona Barthel (Bad Segeberg).

Die 27-jährige Pawljuschenkowa hatte zuvor schon in Wimbledon (2016) sowie bei den French Open (2011) und bei den US Open (2011) das Viertelfinale erreicht. Auf den ersten Einzug in ein Major-Halbfinale wartet die Juniorensiegerin der Australian Open von 2006 aber noch.