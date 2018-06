Berlin (AFP) Das rasche Handeln zweier Polizisten hat einem Säugling in Berlin womöglich das Leben gerettet. Während einer Streifenfahrt fiel den Beamten in der Nacht zum Samstag ein winkendes Paar am Straßenrand auf, wie die Berliner Polizei am Montag mitteilte. Die 30-jährige Frau und ihr gleichaltriger Partner erklärten, dass ihr Baby nicht mehr atme und sich nicht mehr bewege.

