Köln (dpa) - Jaki Liebezeit, Schlagzeuger der Krautrock-Band Can, ist tot. Das teilte die Band über Facebook und Twitter mit. Er starb demnach am Sonntagmorgen an einer Lungenentzündung. "Er schlief friedlich ein, umgeben von seinen Lieben", hieß es in dem Post. Der Musiker wurde nach Label-Angaben 78 Jahre alt.

Die Kölner Band Can galt als eine der führenden avantgardistischen Bands der 70er Jahre. Sie mixte Klassik, Free Jazz und Rock-Rhythmen mit komplizierten Harmonien und elektronischen Effekten - und wurde zum Vorreiter von New Wave und Elektro-Pop. Zur Urbesetzung der Krautrock-Pioniere zählten neben Liebezeit unter anderem Holger Czukay und Irmin Schmidt. Liebezeit war vor allem für sein reduziertes Schlagzeugspiel bekannt.

Can sei von Anfang an ein bunt zusammengewürfelter Haufen gewesen, sagte sein Kollege Czukay mal in einem Interview. Alle hätten wild drauflos gespielt. "Dann bestand Jaki, der so etwas wie unser Trainer war, darauf, dass alle sich reduzierten. So entstand dann plötzlich ein gemeinsamer Sound", sagte er. "Alles, was nicht einen Bombenrhythmus hatte, wurde sofort den Löschköpfen zum Fraß vorgeworfen."

Liebezeit war aber auch außerhalb der Band sehr produktiv. Unter anderem arbeitete er mit dem Elektro-Projekt "Schiller" zusammen und wirkte an einem Album des Independent-Rock-Altmeisters Phillip Boa mit.

Im Mai wollte Liebezeit eigentlich nochmals für Can auf der Bühne stehen - in London mit seinen alten Band-Kollegen Irmin Schmidt und Malcolm Mooney für das "Can Project".

