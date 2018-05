Beirut (AFP) Bei syrischen Luftangriffen gegen Rebellenstellungen in der Provinz Homs sind am Sonntag nach Angaben von Aktivisten neun Zivilisten getötet worden, darunter sechs Kinder. Zwei Angriffe richteten sich gegen Ziele in dem Dorf Taldo im Norden von Homs, wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mitteilte. Dabei seien insgesamt acht Menschen getötet worden, unter ihnen fünf Kinder. Ein weiteres Kind starb demnach bei einem Luftangriff in der Nähe von Kafrlaha.

