Melbourne (SID) - Der Spanier Rafael Nadal präsentiert sich bei den Australian Open weiterhin in starker Verfassung und steht zum neunten Mal im Viertelfinale von Melbourne. Zwei Tage nach seinem Fünfsatzerfolg über den Hamburger Alexander Zverev besiegte der 30-jährige Nadal den Franzosen Gael Monfils (Nr. 6) mit 6:3, 6:3, 4:6, 6:4.

Nach 2:55 Minuten verwandelte der Linkshänder von der Sonneninsel Mallorca seinen zweiten Matchball. Der an Position neun gesetzte Nadal trifft nun in der Runde der letzten acht am Mittwoch auf Wimbledonfinalist Milos Raonic aus Kanada (Nr. 3), der sich mit 7:6 (8:6), 3:6, 6:4, 6:1 gegen Roberto Bautista Agut (Spanien/Nr. 13) durchsetzte.

Paris-Rekordsieger Nadal, der in der vergangenen Saison erstmals seit zwölf Jahren kein Major-Viertelfinale erreicht hatte, konnte die Australian Open bislang nur 2009 gewinnen. In einem weiteren Viertelfinale stehen sich am Mittwoch der Belgier David Goffin (Nr. 11) und Grigor Dimitrow aus Bulgarien (Nr. 15) gegenüber.