Berlin (AFP) Der neue Bundestag wird am 24. September 2017 gewählt. Bundespräsident Joachim Gauck folgte am Dienstag dem Terminvorschlag, den das Kabinett in der vergangenen Woche beschlossen hatte. Gauck fertigte eine entsprechende Anordnung für die Wahl zum 19. Deutschen Bundestag aus, wie das Bundespräsidialamt mitteilte.

