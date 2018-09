Berlin (AFP) Der am 10. Januar im Alter von 82 Jahren verstorbene frühere Bundespräsident Roman Herzog ist am Dienstag mit einem Staatsakt im Berliner Dom geehrt worden. Das Zeremoniell ist Ausdruck höchster Würdigung durch die obersten Repräsentanten des Landes - für Herzog etwa durch Reden von Bundespräsident Joachim Gauck und EU-Ratspräsident Donald Tusk. An den Trauerstaatsakt schließt sich ein militärisches Abschiedszeremoniell an.

