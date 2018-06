Berlin (AFP) Die Entscheidungen in der SPD zu Kanzlerkandidatur und Parteivorsitz sind auch für SPD-Umweltministerin Barbara Hendricks eine Überraschung. Hendricks sagte am Dienstag in Berlin, die Entscheidung überrasche sie sehr, aber sie respektiere sie. SPD-Chef Sigmar Gabriel habe die Entscheidung "aus einer Position der Stärke heraus gefällt", fügte sie hinzu. Gabriel sprach am Dienstagnachmittag vor der SPD-Fraktion.

