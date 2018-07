Frankfurt/Main (AFP) Zollfahnder sind in einer deutschlandweiten Razzia gegen Käufer von Kurz- und Langwaffen vorgegangen, mit denen Hartgummigeschosse abgeschossen werden können. Den insgesamt 29 Verdächtigen im Alter von 25 bis 72 Jahren wird der unerlaubte Erwerb und Besitz von Schusswaffen vorgeworfen, wie die Staatsanwaltschaft in Frankfurt am Main am Dienstag mitteilte.

