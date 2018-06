London (AFP) Die britische Regierung hält nach dem Urteil des Obersten Gerichtshofs an ihrem bisherigen Zeitplan zum Start des Brexit-Verfahrens fest. Premierministerin Theresa May werde trotz der vom Obersten Gerichtshof geforderten Zustimmung des Parlaments "wie geplant" bis Ende März den Startschuss für den EU-Ausstieg geben, sagte ein Regierungssprecher am Dienstag. "Das heutige Urteil wird nichts daran ändern", fügte er hinzu.

