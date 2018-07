Brüssel (AFP) Die EU-Kommission schließt die Schaffung eines EU-Passes für alle Unionsbürger nicht aus. Innenkommissar Dimitris Avramopoulos sagte am Dienstag in Brüssel, er denke und glaube, dass "wir alle einen europäischen Pass in unseren Hosentaschen haben werden". Die Schaffung eines gemeinsamen Ausweises stehe allerdings am Ende eines langen Prozesses.

