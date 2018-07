Valletta (AFP) Die anstehenden Wahlen in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden in diesem Jahr werden nach Einschätzung des maltesischen EU-Vorsitzes die laufende Reform der Europäischen Union stark prägen. Neben den jüngsten Krisen würden die Wahlen 2017 einen "großen Einfluss" auf das Ergebnis der Diskussion über die Zukunft Europas haben, sagte der maltesische Europaminister, Louis Grech, am Dienstag bei einem Treffen mit seinen Kollegen in Maltas Hauptstadt Valletta.

