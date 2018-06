Los Angeles (SID) - Golf-Superstar Tiger Woods feiert in Kalifornien nach 17 Monaten seine Rückkehr auf die US-Profitour und startet voller Selbstvertrauen in die Saison. "Ich weiß, dass ich gute Ergebnisse erzielen und Turniere gewinnen kann", sagte der 14-malige Major-Sieger, der vom 26. bis 29. Januar beim Turnier in Torrey Pines/San Diego antreten wird.

Gleichzeitig sprach Woods, nur noch die Nummer 663 der Weltrangliste, bei einer Pressekonferenz offen über seine Sorgen während seiner langen Verletzungspause. "Es gab Momente, das wusste ich nicht, ob ich jemals wieder einen Golfschläger schwingen oder mit meinen Kindern spielen kann. Es waren harte Zeiten", sagte der 41-Jährige in Los Angeles: "Ich muss so weit gesund bleiben, dass ich trainieren und mein Spiel auf das Niveau der Weltelite bringen kann."

Woods hat in Torrey Pines bereits sieben Mal gewonnen, zuletzt 2013. Nach seinem bis dato letzten Turnierstart im August 2015 plagten ihn Rückenbeschwerden, weshalb er mehrfach operiert wurde. Der Münchner Alex Cejka tritt als einziger deutscher Profi an.