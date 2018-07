Oberstdorf (dpa) - Schwerer Rückschlag für die deutschen Skispringer: Nur vier Wochen vor der Weltmeisterschaft in Lathi hat sich Titelverteidiger Severin Freund bei einem Trainingssprung das Kreuzband gerissen und den Außenmeniskus im rechten Knie beschädigt.

Damit ist die Saison für den 28-Jährigen aus Rastbüchl vorzeitig beendet. Er wurde nach Absprache mit Mannschaftsarzt Mark Dorfmüller bereits in München operiert, wie der Deutsche Skiverband mitteilte.

"Die Operation verlief sehr positiv", sagte der operierende Arzt Peter Brucker und betonte: "Severin Freund wird voraussichtlich noch einige Tage im Krankenhaus bleiben, ehe er mit ersten Rehabilitationsmaßnahmen beginnen kann." Freund werde wohl erst in etwa sechs Monaten wieder mit dem Sprungtraining beginnen können, so der Mediziner. "Ich spürte bei der Landung einen Stich im rechten Knie und stürzte daraufhin", schilderte Freund die missliche Situation.

Somit verpasst Freund die WM in Lathi. "Es ist extrem ärgerlich. Mein Ziel war es, meinen Titel zu verteidigen, was nun leider nicht mehr möglich ist. Ich habe in meiner Karriere schon einige Rückschläge weggesteckt und weiß damit umzugehen. Ich werde in den nächsten Monaten konzentriert in der Rehabilitation arbeiten und mich dann auf die Olympia-Saison vorbereiten", meinte Freund zu seinem Ambitionen für die Olympischen Winterspiele 2018 im südkoreanischen Pyeongchang.

Der Team-Olympiasieger von Sotschi 2014 wurde zuletzt von Bundestrainer Werner Schuster behutsam wieder aufgebaut, nachdem er die 65. Vierschanzentournee wegen einer Grippe abgebrochen hatte und auch in Wisla und Zakopane auf einen Weltcupstart verzichtete. "Es ist das erste Mal, dass ich aus einer laufenden Tournee aussteigen muss. Das ist zwar bitter, aber da es in der Saison noch einiges zu holen gibt, wäre es unklug, nicht auf den eigenen Körper zu hören", begründete er seine Entscheidung Anfang Januar.

Sein Weltcup-Comeback war für das Heimspringen an diesem Wochenende in Willingen geplant. Daher nutzte Freund die guten Wetter- und Trainingsbedingungen in Oberstdorf, um weiter an der Stabilität seiner Sprünge zu feilen. Nun der erneute Rückschlag.

Gesundheitliche Probleme ziehen sich bei ihm schon durch die ganze Saison - inklusive Vorbereitung. Der beste deutschen Skispringer der vergangenen Jahre wurde bereits im Frühjahr an der Hüfte operiert. Doch immer wieder zeichneten sich Probleme ab. "Er kommt nicht hoch genug vom Schanzentisch weg. Er hat eigentlich die Power, aber er hat ein Koordinationsproblem. Er verliert den Schwerpunkt", beschrieb Schuster zuletzt das sportliche Dilemma des Gesamt-Weltcupsieger von 2015. Dennoch betonte der Bundestrainer immer wieder, dass sein routinierter Frontmann aus dem Team nicht wegzudenken sei. Nun muss ein kompletter Neubeginn für seinen Vorzeige-Adler erfolgen.

