Astana (AFP) Die drei Paten der Syrien-Friedenskonferenz in Astana - Russland, die Türkei und der Iran - haben sich am Dienstag in Kasachstan auf einen Mechanismus zur Überwachung des brüchigen Waffenstillstands in dem Bürgerkriegsland geeinigt. Eine entsprechende Erklärung verlas der kasachische Außenminister Kairat Abdrachmanow nach zweitägigen Beratungen zwischen Abgesandten der syrischen Regierung und der Rebellen.

