Oberstdorf (SID) - Skisprung-Weltmeister Severin Freund hat sich im Training in Oberstdorf einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen und muss seine Saison vorzeitig beenden. Das bestätigte der Deutsche Skiverband dem Sport-Informations-Dienst (SID) am Dienstag. Freund wird somit seinen Titel bei der Nordischen Ski-WM in Lahti (22. Februar bis 5. März) definitiv nicht verteidigen können. Der 28-Jährige wurde am Dienstagmorgen operiert, auch der Außenmeniskus ist gerissen.

"Die Verletzung ist so kurz vor den Weltmeisterschaften natürlich extrem ärgerlich. Mein Ziel war es, meinen Titel in Lahti zu verteidigen, was nun leider nicht mehr möglich ist. Ich habe in meiner Karriere schon einige Rückschläge weggesteckt und weiß damit umzugehen", sagte Freund, der sich nun ganz auf die Olympiasaison 2017/2018 konzentrieren will.

Freund erlitt die Verletzung bei einem Trainingssprung auf der Schattenberg-Schanze. "Ich spürte bei der Landung einen Stich im rechten Knie und stürzte daraufhin", sagte der Niederbayer. Das Knie habe sich anschließend "instabil" angefühlt. Der Team-Olympiasieger von 2014 kam nach einer ersten Untersuchung schon am Dienstag in der Münchner Klinik OrthoPlus unter das Messer.

"Das ist sportlich natürlich keine gute Nachricht. Aber mir tut es vor allem menschlich für Severin leid. Er hat sich zuletzt nach all den Rückschlägen wieder aufgerappelt, hat gekämpft, und jetzt muss er sich wieder sechs Monate durch die Reha quälen", sagte Bundestrainer Werner Schuster dem SID: "Ich hoffe, dass er die Power hat, sich wieder zurückzukämpfen."

Freund, der aufgrund einer fiebrigen Erkältung bei der diesjährigen Vierschanzentournee nach zwei Springen ausgestiegen und zuletzt auch bei den Polen-Weltcups in Wisla und Zakopane nicht am Start war, hatte in der vergangenen Woche in Oberstdorf mit Heimtrainer Christian Winkler individuell trainiert. Freunds Rückkehr in den Weltcup war ursprünglich für den Heim-Weltcup in Willingen am Wochenende geplant.