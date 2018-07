Berlin (AFP) Die Linke fordert von dem künftigen Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) einen Neubeginn in der Außenpolitik. Das sei "dringend notwendig", erklärte Fraktionsvize Wolfgang Gehrcke am Mittwoch in Berlin. Deutschland müsse sich entscheiden, "ob es bei vermehrten Auslandseinsätzen der Bundeswehr" bleibe oder nicht.

