Berlin (AFP) Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sieht nach der angekündigten Kanzlerkandidatur von Martin Schulz Euphorie in der SPD. "Martin Schulz ist wirklich sehr beliebt in der SPD", sagte Dreyer am Mittwoch im Radiosender SWRinfo. "Es gibt eine große Euphorie."

