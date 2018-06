Karlsruhe (AFP) Vermieter von Eigentumswohnungen bleiben auf verspätet erstellten Nebenkostenabrechnungen sitzen - es sei denn sie können rechtzeitig nachweisen, dass die Hausverwaltung die Kosten der Wohnungseigentümergemeinschaft nicht fristgerecht abgerechnet hat. Dies entschied der Bundesgerichtshof (BGH) in einem am Mittwoch verkündeten Urteil. Damit unterlag ein Vermieter in letzter Instanz, der Nebenkosten nach Verstreichen der vorgeschrieben Abrechnungsfrist von einem Jahr einfordern wollte. (Az.VIII ZR 249/15)

