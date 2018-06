Minneapolis (SID) - Moritz Böhringer will es im zweiten Anlauf unbedingt in die US-Football-Profiliga NFL schaffen. "Mein Ziel ist es auf jeden Fall, den 53-Mann-Kader anzugreifen. Ich denke, dass ich in der kommenden Saison bessere Chancen habe als letztes Jahr", sagte der 23-Jährige spox.com.

Böhringer, im vergangenen Jahr als erster deutscher Wide Receiver im Draft ausgewählt, war Anfang September von den Minnesota Vikings bei der letzten Kaderreduzierung auf 53 Spieler gestrichen worden. Danach gehörte die Nachwuchshoffnung zum Practice Squad des Teams und erhielt Anfang diesen Jahres einen "Futures Contract", durch den er weiter an die Franchise gebunden ist.

Mittlerweile hat sich Böhringer besser an die neuen Umstände gewöhnt. "Letztes Jahr war ich ziemlich unvorbereitet, würde ich sagen. Es ist etwas komplett anderes als in Deutschland, ganz klar - allein die Tatsache, dass alles hier professionell ist, ist schon eine große Umstellung", sagte der Schwabe rückblickend: "Alles ist intensiver, überall warten die Medien. Das ist schon etwas anderes."

Zu seinem Headcoach hat Böhringer ein gutes Verhältnis: "Mike Zimmer weiß definitiv, was er will und redet nicht um den heißen Brei herum - das ist eigentlich auch etwas, das ich mag. Dann weiß ich, wo genau ich stehe."