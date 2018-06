Moskau (AFP) Die Videoplattform Dailymotion dürfte in Russland bald offline sein. Die Behörden hätten die Sperrung angeordnet, weil Urheberrechte des TV-Senders Piatniza verletzt worden seien, teilte der Senderinhaber Gazprom Media am Mittwoch mit. Ein Sprecher der Medienaufsicht sagte der Tageszeitung "Wedomosti", die Sperrung könne im Laufe der Woche erfolgen. Am Mittwoch war Dailymotion in Russland zunächst noch zu erreichen.

