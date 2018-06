London (dpa) - Die britische Regierung will heute einen Gesetzentwurf für die EU-Austrittserklärung des Landes ins Parlament einbringen. Das bestätigte eine Sprecherin des Brexit-Ministeriums der Deutschen Presse-Agentur. Die Parlamentsdebatte soll frühestens in der kommenden Woche stattfinden. Zur Abstimmung soll es nach dem Willen der Regierung noch vor Ende März kommen. Dann will Premierministerin Theresa May Brüssel über den EU-Austritt des Landes informieren und damit die Verhandlungen einleiten.

