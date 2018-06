Brüssel (AFP) Eurogruppen-Chef Jeroen Dijsselbloem hat die EU ermuntert, die europakritische Haltung des neuen US-Präsidenten Donald Trump auch als Chance sehen. "Ich habe für mich beschlossen, dass wir die kommenden Jahre auf uns alleine gestellt sind", sagte der niederländische Finanzminister am Donnerstag in Brüssel. Dies könne auch "eine gute Sache", sein. "Vielleicht ist es das, was Europa braucht, um wirklich besser und produktiver zusammenzuarbeiten."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.