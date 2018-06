Teheran (AFP) Aus Protest gegen den "Rassismus" von US-Präsident Donald Trump will die iranische Schauspielerin Taraneh Alidousti die diesjährige Oscar-Zeremonie boykottieren. Die Hauptdarstellerin des Oscar-nominierten Films "The Salesman" bezeichnete am Donnerstag im Kurzmitteilungsdienst Twitter die Entscheidung von Trump als "rassistisch", Iranern und Bürgern mehrerer anderer muslimischer Länder vorläufig keine Visa mehr zu gewähren. Sie werde daher den Academy Awards fernbleiben.

