New York (AFP) Der größte Offshore-Windpark der USA kann gebaut werden. Die örtlichen Behörden erteilten am Mittwoch die Genehmigung für das Projekt an der Ostküste vor der Insel Long Island im Bundesstaat New York. Die 15 Turbinen sollen nach der Fertigstellung rund 50.000 Haushalte in den New Yorker Stadtteilen Queens und Brooklyn mit Strom versorgen. Der Bau soll 2019 starten, 2022 soll der Windpark ans Netz gehen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.