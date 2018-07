New York (AFP) Der US-Ölkonzern ExxonMobil holt sich eine Klimaexpertin in sein Führungsteam. Die Atmosphärenphysikerin Susan Avery werde zum 1. Februar Mitglied des Verwaltungsrat, teilte das Unternehmen am späten Mittwochabend mit. Avery hat sich in ihren bisherigen Forschungen unter anderem mit Klimaschwankungen befasst und einmal gesagt: "Die Klimawissenschaft sagt uns eindeutig, dass wir so weit wie möglich auf fossile Energieträger verzichten müssen."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.