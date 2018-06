Igls (SID) - Was liegt an?

Die 47. Weltmeisterschaften des Internationalen Rennrodelverbandes FIL. 27 Nationen schicken insgesamt 151 Athleten nach Igls, um die Besten der Welt zu ermitteln. Vergeben werden Medaillen in allen Einzelwettbewerben, im Sprint und in der Teamstaffel. Im Eiskanal oberhalb von Innsbruck wird das deutsche Team angeführt von den Olympiasiegern Felix Loch (Berchtesgaden) und Natalie Geisenberger (Miesbach).

Gewinnen mal wieder die Deutschen?

Das scheint weit weniger sicher als in den vergangenen Jahren, zumindest bei den Männern. Loch durchlebt ein Jahr vor Olympia eine echte sportliche Krise, wie sie die Rodelwelt beim Weltmeister eigentlich noch nie gesehen hat. Nur einen Sieg holte er in diesem Winter, nur Vierter ist er im Gesamtweltcup. "Zum ersten Mal seit neun Jahren bin ich wohl nicht der Top-Favorit", sagt er. Bei den Frauen wird der Sieg wohl im deutschen Duell zwischen Geisenberger und Tatjana Hüfner (Blankenburg) ermittelt, bei den Doppelsitzern hoffen die ewigen Zweiten Toni Eggert/Sascha Benecken (Ilsenburg/Suhl) endlich auf den ersten Titel - die Olympiasieger Tobias Wendl/Tobias Arlt (Berchtesgaden/Königssee) stehen in diesem Winter klar im Schatten der Thüringer.

Wer sind die übrigen Favoriten?

Die Liste bei den Männern ist lang. Loch muss trotz allem immer genannt werden. Die Russen Roman Repilow und Semen Pawlitschenko führen das Gesamtklassement an, der Österreicher Wolfgang Kindl will auf seiner Heimbahn siegen. Auch Tucker West aus den USA und der Südtiroler Dominik Fischnaller haben in diesem Winter schon gewonnen. Bei den Frauen und vor allem bei den Doppelsitzern führt dagegen wohl kaum ein Weg an den Deutschen vorbei.

Worauf muss man sonst achten?

Einigen deutschen Sportlern winken Meilensteine ihrer erfolgreichen Karrieren. So kann Loch mit seinem sechsten Einzeltriumph bei einer WM mit Rekordweltmeister Armin Zöggeler gleichziehen. Hüfner steht bei vier WM-Siegen, mit dem fünften wäre sie alleinige Rekordweltmeisterin. Geisenberger könnte mit ihrer vierten Goldmedaille mit Hüfner, Sylke Otto und Margit Schumann gleichziehen. Auch für Wendl und Arlt würde es sich lohnen, ihre Form in der WM-Bahn wiederzufinden: Mit dem vierten WM-Titel würden sie ebenfalls zu den Besten aufschließen.

Igls und die WM, da war doch was?

Der Weltverband FIL hat es sich offenbar zur Aufgabe gemacht, alle zehn Jahre eine WM in Igls auszurichten. In den Jahren 1977, 1987, 1997 und 2007 wurden die Weltmeister auf der Strecke unterhalb des Patscherkofel gekürt, in diesem Jahr wird die Tradition fortgesetzt. Igls hat allerdings auch eine lange Geschichte und viel Erfahrung mit Großereignissen: 1964 und 1976 ging es hier um Olympiagold.