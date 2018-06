München (AFP) Der Anfang Januar festgenommene Kontaktmann des Weihnachtsmarkt-Attentäters Anis Amri soll nach Medienberichten schnell in sein Heimatland Tunesien abgeschoben werden. Das berichteten "Süddeutsche Zeitung", NDR und WDR am Freitagabend mit Verweis auf eigene Informationen. Der 26-Jährige hatte sich am Vorabend des Anschlags im Dezember in einem Berliner Restaurant mit Amri getroffen. Er bestreitet dem Bericht zufolge, von den Anschlagsplänen gewusst zu haben.

