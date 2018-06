Valletta (AFP) EU-Migrationskommissar Dimitris Avramopoulos hat die 28 Mitgliedstaaten aufgefordert, mehr zum Schutz unbegleiteter Flüchtlingskinder zu unternehmen. Viele Kinder befänden sich in den Händen von Menschenhändlern und viele würden "sexuell missbraucht", sagte Avramopoulos am Freitag während einer internationalen Konferenz in Malta. Die Politiker müssten dem Populismus in Europa die Stirn bieten und sich für die jungen Migranten einsetzen.

