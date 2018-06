Melbourne (SID) - Roger Federer und Rafael Nadal treffen im Finale der Australian Open am Sonntag (9.30 Uhr MEZ/Eurosport) zum 34. Mal aufeinander. Der Schweizer Federer gewann bislang elf Duelle, 23 Mal siegte der Spanier. Siebenmal standen sich die beiden Superstars bislang in Grand-Slam-Endspielen gegenüber - nur zweimal (Wimbledon 2006 und 2007) gewann Federer. Alle bisherigen drei Duelle in Melbourne gewann Nadal. Das erste Match der Dauerrivalen hatte Nadal 2004 beim Masters in Miami in zwei Sätzen für sich entschieden, das bislang letzte gewann Federer 2015 in seiner Heimat Basel. - Federer und Nadal im Vergleich:

Roger Federer vs Rafael Nadal

35 Alter 30

1,85 Größe 1,85

85 Gewicht 85

17 Weltranglistenposition 9

11 Siege direkter Vergleich 23

7 Finalduelle 14

2 Grand-Slam-Duelle 9

88 ATP-Titel 69

17 Grand-Slam-Titel 14

302 Wochen auf Platz 1 141

98.830.825 Preisgeld (Dollar) 78.737.302

(offizielle Angaben der ATP)