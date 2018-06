New York (AFP) US-Präsident Donald Trump hat seine Angriffe auf große Teile der US-Medien weiter verschärft. "Die Medien sind eine Schande", sagte Trump in einem am Freitag auszugsweise vorab veröffentlichten Interview mit dem Sender Christian Broadcasting Network. Ein Großteil der Medien sei durch "Unehrlichkeit" sowie "totalen Betrug und Täuschung" geprägt.

