Washington (AFP) Der neue US-Präsident Donald Trump hat offen gelassen, ob er gegen Russland verhängte US-Strafmaßnahmen aufheben wird oder nicht. Es sei noch "sehr früh", um darüber zu sprechen, sagte er am Freitag in Washington bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit der britischen Premierministerin Theresa May.

