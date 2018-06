Moskau (AFP) US-Präsident Donald Trump und Russlands Staatschef Wladimir Putin wollen offenbar am Samstag miteinander telefonieren. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow bestätigte am Freitag entsprechende Berichte des US-Fernsehsenders CNN. Auf die Frage der russischen Nachrichtenagentur RIA Nowosti, ob am Samstag die Möglichkeit für ein Telefongespräch mit Trump bestehe, antwortete Peskow mit "Ja". Es wäre das erste Telefonat seit Trumps Amtseinführung vor einer Woche.

