Brüssel (AFP) Die belgischen Atomkraftwerke sind nach Einschätzung des französischen Energiekonzerns Engie "äußerst sicher". Zu keinem Zeitpunkt sei jemals "die Sicherheit von Menschen in Gefahr" gewesen, sagte die Chefin des Unternehmens, Isabelle Kocher, am Samstag der belgischen Zeitung "L'Echo". Davon sei sie überzeugt. Die Engie-Tochter Electrabel betreibt in Belgien die sieben Reaktoren der umstrittenen grenznahen Atomanlagen Doel und Tihange.

