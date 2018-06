Ottawa (AFP) Der US-Autobauer General Motors (GM) verlagert nach Gewerkschaftsangaben mehr als 600 Arbeitsplätze von Kanada nach Mexiko. Wie die kanadische Gewerkschaft Unifor am Freitag mitteilte, sind in der Fabrik in Ingersoll in der Provinz Ontario insgesamt 625 Entlassungen vorgesehen, was einem Fünftel der dortigen Belegschaft entspricht. In dem Werk werden die SUV-Modelle Equinox und Terrain gefertigt.

