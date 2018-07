Madrid (AFP) Die spanische Polizei hat einen mutmaßlichen Mafiaboss aus Italien festgenommen. Das Führungsmitglied der neapolitanischen Camorra sei im Zuge von Ermittlungen mit der italienischen Polizei in der Kleinstadt Alhaurín de la Torre an der andalusischen Costa del Sol gefasst worden, teilte das Innenministerium in Madrid am Samstag mit. Nach Angaben eines Polizeisprechers handelt es sich bei dem Verdächtigen um Giuseppe Iavarone.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.