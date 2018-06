Köln (SID) - Herbstmeister Bayern München startet mit einem Auswärtsspiel bei Werder Bremen in die Bundesliga-Rückrunde, Verfolger RB Leipzig hat ebenfalls ab 15.30 Uhr 1899 Hoffenheim zu Gast. Zudem empfängt der VfL Wolfsburg den FC Augsburg, der FC Ingolstadt trifft auf den Hamburger SV und Darmstadt 98 erwartet 1. FC Köln. Am 18.30 Uhr kommt es zum West-Duell zwischen Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach.

Serena Williams und ihre Schwester Venus spielen ab 9.30 Uhr bei den Australian Open in Melbourne um den ersten Grand-Slam-Titel des Jahres. Es ist das erste Major-Finale der beiden seit 2009 in Wimbledon. Serena kann dabei mit ihrem 23. Grand-Slam-Coup Steffi Graf überflügeln, die 22 Erfolge bei den vier großen Turnieren feierte.

Die deutschen Skispringer peilen beim Teamwettbewerb in Willingen auch ohne den verletzten Severin Freund den Sieg an. Eine Woche nach dem Triumph in Zakopane geht das DSV-Quartett ab 16.05 Uhr als Favorit von der Mühlenkopfschanze. Als größter Konkurrent gilt Polen.

Olympiasiegerin Natalie Geisenberger will bei der WM in Igls ihren Titel erfolgreich verteidigen, größte Konkurrentin wird wohl ihre Dauerrivalin Tatjana Hüfner sein. Bei den Doppelsitzern winkt Toni Eggert/Sascha Benecken endlich der große Triumph.