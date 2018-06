Berlin (AFP) Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International (AI) hat den von US-Präsident Donald Trump verfügten Einreisestopp für Muslime scharf gerügt. Trump setze seine "hasserfüllte Rhetorik in die Tat um", erklärte Generalsekretär Salil Shetty am Samstag. Das Dekret, mit dem Menschen an der Einreise in die USA gehindert würden, die vor Krieg und Verfolgung geflohen seien, sei ein "entsetzlicher Schritt" mit möglicherweise "katastrophalen Konsequenzen".

