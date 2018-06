Seefeld in Tirol (SID) - Kombinations-Weltmeister Johannes Rydzek greift auch am zweiten Tag des "Seefeld Triple" nach dem Sieg. Der Prolog-Sieger von Freitag sprang in Tirol auf 103,5 m und geht zeitgleich mit Bernhard Gruber (Österreich) und Samuel Costa (Italien) als Führender in den Skilanglauf über 10 Kilometer (15.30 Uhr/ZDF und Eurosport).

Rydzeks ärgste Konkurrenten dürften wie gewohnt im eigenen Team lauern. Olympiasieger Eric Frenzel (Oberwiesenthal) hat als Vierter nur vier Sekunden Rückstand, Fabian Rießle (Breitnau/+23 Sekunden) ist Sechster. Routinier Björn Kircheisen (Johanngeorgenstadt) muss dagegen auf Rang 18 schon 1:29 Minuten aufholen.

Frenzel, Rydzek und Rießle haben bei den bisherigen 13 Einzel-Wettkämpfen der Saison sämtliche Siege unter sich ausgemacht.