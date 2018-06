Igls (SID) - Die Rodel-Doppelsitzer Toni Eggert und Sascha Benecken (Ilsenburg/Suhl) haben beim historischen deutschen Dreifachsieg in Igls erstmals den WM-Titel gewonnen und damit ihre starke vorolympische Saison gekrönt. Die Thüringer setzten sich am Samstag durch und verwiesen die Olympiasieger Tobias Wendl/Tobias Arlt (Berchtesgaden/Königssee) auf den zweiten Rang. Die Winterberger Robin Geueke/David Gamm sorgten für ein deutsches Podest in Österreich.

"Das ist der größte Erfolg unserer Karriere und fühlt sich sensationell gut an", sagte Eggert: "Dieser Status als ewige Zweite, den man uns aufgedrückt hat, war einfach nicht richtig. Wir haben die Nerven, und das haben wir heute bewiesen." Drei deutsche Doppel auf dem WM-Treppchen hatte es zuletzt vor genau 30 Jahren ebenfalls in Igls gegeben. Damals siegte das DDR-Duo Jörg Hoffmann/Jochen Pietzsch vor den bundesdeutschen Teams Stefan Ilsanker/Georg Hackl und Thomas Schwab/Wolfgang Staudinger.

Eggert/Benecken haben nun ein Jahr vor den Winterspielen im südkoreanischen Pyeongchang ihre Ansprüche auf den größten Titel unterstrichen und arbeiten weiter an der Wachablösung. "Dieser Sieg wird uns für die weiteren Höhepunkte viel Rückenwind geben", sagte Eggert. Wendl/Arlt standen bei den Weltmeisterschaften 2013, 2015 und 2016 sowie bei den Olympischen Spielen 2014 ganz oben und stellten damit eine Rekordserie auf. Vier große Siege hintereinander waren zuvor keinem Rodel-Doppel gelungen.