Berlin (SID) - Alba Berlin hat seinen Siegeszug in der Basketball-Bundesliga am 20. Spieltag fortgesetzt. Der frühere Serienmeister gewann gegen die Giessen 46ers 85:84 (43:39) und damit sein zehntes Ligaspiel nacheinander. Die bislang letzte von fünf Saison-Niederlagen hat Alba am 20. November gegen Meister Brose Bamberg kassiert.

Die Franken bleiben derweil dem ungeschlagenen Spitzenreiter ratiopharm Ulm (36:0 Punkte) auf den Fersen. Bamberg (34:2) setzte sich bei Schlusslicht Rasta Vechta souverän mit 96:68 (47:37) durch. Ulm hatte seine Serie am Samstag mit einem 94:63 (45:29) bei der BG Göttingen ausgebaut. Dritter ist weiterhin Ex-Meister Bayern München (30:6) nach dem 68:63 (32:29) bei s.Oliver Würzburg.

Mit 28:10 Punkten liegen die Berliner, bei denen der US-Amerikaner Malcolm Miller (15) am häufigsten traf, auf Platz fünf, knapp hinter medi Bayreuth (28:8), das bei den MHP Riesen Ludwigsburg 79:76 (42:28) gewann.

Die Frankfurt Skyliners feierten am Sonntag gegen die Walter Tigers Tübingen einen 84:64 (39:30)-Pflichtsieg. Die Eisbären Bremerhaven setzten sich gegen Science City Jena 83:82 (34:35) durch.