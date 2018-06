Würzburg (AFP) Sechs junge Leute sind am Sonntag tot in einem Gartenhaus in Unterfranken gefunden worden. Die grausige Entdeckung machte ein Vater auf der Suche nach seinen Kindern, die unter den Toten sind, wie die Staatsanwaltschaft Würzburg und das Polizeipräsidiums Unterfranken gemeinsam mitteilten. Die Todesursache der jungen Frauen und Männer im Alter von 18 und 19 Jahren war zunächst völlig unklar.

