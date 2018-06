Koblenz (AFP) Spaziergänger haben am Sonntag in Koblenz eine Frau aus der teilweise zugefrorenen Mosel gerettet. Die beiden Retter fuhren mit einem Boot zur Unfallstelle und brachten die Frau mit einem Rettungsring in Sicherheit, wie die Polizei in Koblenz mitteilte. Die alarmierte Feuerwehr rettete anschließend auch den Hund der Frau aus dem Eis.

